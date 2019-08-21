Путин пригласил Додона принять участие в праздновании 75-ой годовщины Победы в Москве

Путин пригласил Додона принять участие в праздновании 75-ой годовщины Победы в Москве

Официальное приглашение от Президента Российской Федерации вручил посол России в РМ Олег Васнецов в рамках сегодняшней встречи с главой нашего государства.

В ходе встречи российский посол вручил мне официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Стоит напомнить, что в 2017 году Игорь Додон также принимал участие в праздновании Дня Победы в Москве по приглашению Владимира Путина.

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