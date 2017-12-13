Путин пригласил Додона принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ

Глава молдавского государства принял приглашение и будет участвовать в мероприятии.

Об этом Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети по итогам проведенной этим утром встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе.

Отметили значимость заседания межпарламентской группы дружбы «Молдова-Россия», которое состоялось вчера в Москве и в котором приняли участие от молдавской стороны депутаты Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, а со стороны Госдумы РФ – депутаты от фракции партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами, – отметил президент.

Глава государства также рассказал, что Фарит Мухаметшин передал ему приглашение Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече, – добавил Додон.