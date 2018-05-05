Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

Об этом глава государства рассказал в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Владимир Владимирович пригласил меня на любой матч чемпионата. Не знаю, приеду ли я на открытие, может быть, буду в это время в Кишиневе, но на несколько матчей по приглашению Владимира Владимировича я обязательно поеду в Россию, – сказал он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой этого спортивного состязания.