Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

Об этом глава государства рассказал в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. 

– Владимир Владимирович пригласил меня на любой матч чемпионата. Не знаю, приеду ли я на открытие, может быть, буду в это время в Кишиневе, но на несколько матчей по приглашению Владимира Владимировича я обязательно поеду в Россию, – сказал он. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой этого спортивного состязания.

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