Путин предложил дать Молдове статус наблюдателя при ЕАЭС

В Сочи начал работу Высший евразийский экономический совет в узком составе. Один из вопросов, который обсудят лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, — предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, пишет life.ru.

– Уже сегодня мы сможем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено, и президент Молдавии Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе, – цитирует слова президента России источник.

Как отметил глава российского государства, все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение. Отметим, что ранее Игорь Додон выражал надежду, что сегодня Молдова получит статус наблюдателя для ЕАЭС.