Путин поздравил Додона и всех граждан Молдовы с Днем Победы (ФОТО)

Путин поздравил Додона и всех граждан Молдовы с Днем Победы (ФОТО)

В адрес главы государства продолжают поступать поздравления с предстоящим праздником. Сердечное послание по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Игорю Додону и всему народу Молдовы направил Владимир Путин. 

Российский лидер отметил, что “героизм и самопожертвование наших отцов и дедов – фронтовиков, партизан и труженников тыла, плечом к плечу противостоявших фашистским захватчикам – навсегда останутся в памяти народов России и Молдовы”.

– Важно, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы военных испытаний, и сегодня служат залогом развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами. Прошу передать слова искренней благодарности всем проживающим в Молдове ветеранам Великой Отечественной войны, пожелать им доброго здоровья, счастья, благополучия и долголетия, – добавил также Владимир Путин. 

Напомним, что Игоря Додона и весь молдавский народ с предстоящим праздником поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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