Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с наступающими Новым годом и Рождеством (ФОТО)

В адрес Президента Республики Молдова Игоря Додона начали поступать новогодние поздравления. В числе первых – Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он пожелал молдавскому народу мира и процветания в новом году.

– Уважаемый Игорь Николаевич! Примите самые теплые поздравления по случаю Нового года и Рождества Христова. Народы России и Молдавии связаны древними узами дружбы и духовной близости. Уверен, что развитие конструктивного диалога и сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов в работе, а всем молдавским гражданам – счастья и благополучия! – говорится в послании российского лидера.