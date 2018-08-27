Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (DOC)

Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (DOC)

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова и весь молдавский народ с Днем независимости.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Максим Лебединский. Он рассказал, что глава российского государства выражает уверенность в развитии двустороннего диалога и желает гражданам нашей страны благополучия и процветания.

– Искренне желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – благополучия и процветания, – говорится в послании Путина в адрес российского коллеги.

Напомним, что за последние дни лидеры и высокопоставленные лица многих стран направили президенту и гражданам страны поздравления по случаю наступающего праздника.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md