Путин поручил оказать помощь в реставрации музея Пушкина в Кишинёве

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Президент России считает необходимой реставрацию пушкинских музеев, в том числе в Молдове.



Как говорится в перечне поручений президента России, опубликованном на сайте Кремля, правительство РФ до 30 июня 2020 года должно представить проект указа Путина “О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина”. В документе необходимо предусмотреть “осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции музея А.С. Пушкина в Гурзуфе (филиал государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым “Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник”); реализацию общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации”.

Отдельно выделена необходимость “оказания финансовой и научно-методической помощи Дому-музею А.С. Пушкина в Кишиневе в проведении реставрации мемориальных зданий и созданию новой экспозиции”, передаёт tass.ru.

Также в проекте документа должна быть предусмотрена “реализация проекта федерального государственного бюджетного учреждения науки “Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук” по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса “Пушкин цифровой”.

Напомним, ранее Игорь Додон обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые изыскали возможность финансирования начального этапа — экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Позднее президент сообщил, что бизнес-посол “Деловой России” в РМ Игорь Чайка решил полностью покрыть расходы на ремонт дом-музея А.С. Пушкина в Кишинёве.