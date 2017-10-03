Путин подтвердил готовность продолжить реализацию договоренностей, достигнутых с Додоном

Российская Федерация открыта к развитию сотрудничества с Республикой Молдова. Об этом в рамках церемонии получения верительной грамоты от посла Молдовы в Российской Федерации Андрея Негуцы заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства подтвердил, что достигнутые ранее с президентом Молдовы Игорем Додоном договоренности, будут реализованы.

— Мы открыты к развитию сотрудничества с Республикой Молдова, безусловно, на прагматичной и взаимовыгодной основе, в духе договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в этом году визитов в Россию президента Молдовы Игоря Николаевича Додона. Приветствуем интерес Молдовы к взаимодействию с евразийскими интеграционными объединениями. Будем и далее способствовать политическому решению приднестровской проблемы, — сказал он.

Напомним, что 11 октября Игорь Додон и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита глав стран СНГ в Сочи. Главы государств обсудят широкий спектр вопросов в повестке двусторонних отношений Молдовы и России.