Путин первым из мировых лидеров поздравил Додона с днем рождения (ФОТО)

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В адрес Президента Республики Молдова Игоря Додона поступают первые поздравления с 45-летием. Первым главу государства поздравил его российский коллега Владимир Путин.

В своем послании Путин отметил, что в России ценят усилия Додона, направленные на укрепление отношений между нашими странами и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

– Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, – отмечается в тексте поздравления.