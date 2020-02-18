Путин первым из мировых лидеров поздравил Додона с днем рождения (ФОТО)

Путин первым из мировых лидеров поздравил Додона с днем рождения (ФОТО)

В адрес Президента Республики Молдова Игоря Додона поступают первые поздравления с 45-летием. Первым главу государства поздравил его российский коллега Владимир Путин. 

В своем послании Путин отметил, что в России ценят усилия Додона, направленные на укрепление отношений между нашими странами и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

– Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, – отмечается в тексте поздравления. 

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