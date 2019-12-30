Путин остается самым популярным зарубежным политиком в Молдове

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Об этом свидетельствуют результаты “Барометра общественного мнения”.

Согласно итогам, 55,6% молдаван доверяют Президенту Российской Федерации. Это первое место рейтинга.

На втором – канцлер Германии Ангела Меркель с 49,5%. На третьем – румынский лидер Клаус Йоханнис, у него 43,3%.

Следом – Владимир Зеленский (41,4%), Эммануэль Макрон (29,8%), Дональд Трамп (24,4%).

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.