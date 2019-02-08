Путин остается самым популярным иностранным политиком среди молдаван

Путин остается самым популярным иностранным политиком среди молдаван

Президент Российской Федерации Владимир Путин остается зарубежным политиком с самым высоким рейтингом доверия среди молдавских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”. 

Согласно результатам исследования, доверие к Путину испытывают 51,3% молдаван. На втором месте – канцлер Германии Ангела Меркель с 27,7%. На третьем – президент Румынии Клаус Йоханнис с 24,4%.

В список также вошли президент Франции Эммануэль Макрон с 16,7%, президент США Дональд Трамп с 13% и президент Украины Петр Порошенко с 6,1%.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md