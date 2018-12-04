Путин остается лидером народного доверия молдаван иностранным политикам

Путин остается лидером народного доверия молдаван иностранным политикам

Президенту Российской Федерации доверяют 53,8% граждан Молдовы. Это стабильно первое место рейтинга доверия населения иностранным политикам. 

На втором месте с двукратным отрывом канцлер Германии Ангела Меркель с 27,8%. На третьем – президент Румынии Клаус Йоханнис с 23,7%. Далее следуют президент Франции Эмманюэль Макрон с 18,4%, президент США Дональд Трамп с 14,6% и президент Украины Петр Порошенко с 8,8%.

Напомним, что безоговорочным лидером народного доверия среди молдавских политиков остается президент Игорь Додон. Опрос “Барометр общественного мнения” проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.

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