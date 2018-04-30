Путин направил молдавским ветеранам персональные поздравления с Днем Победы

Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Молдове.

Как отмечается в послании, в преддверии 9 Мая глава российского государства направил персональные поздравления проживающим на обоих берегах Днестра ветеранам Великой Отечественной войны.

– Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье, не жалея сил, трудились в тылу. Высокие нравственные качества, личную ответственность за страну вы несёте через всю жизнь. Ваши дела

и поступки, беззаветная любовь к Родине, умение жить честно, ценить дружбу – всегда будут для нас примером. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго, – подчеркнул в своем поздравлении к ветеранам Владимир Путин.