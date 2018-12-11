Путин намерен посетить Молдову в ближайшее время

Не позднее, чем через год в Молдове пройдут мероприятия с участием Президента Российской Федерации. Об этом во время прямого эфира в социальной сети “Одноклассники” заявил Игорь Додон.

Глава государства не исключил, что визит российского лидера в нашу республику состоится и раньше.

– Мы сейчас общались в Санкт-Петербурге, он мне говорит: “Игорь Николаевич, когда пригласите в гости?”, – рассказал президент.

Напомним, что согласно всем опросам общественного мнения, Владимир Путин является зарубежным политиком №1 в нашей республике. Ему доверяют более половины населения страны.