Путин намерен посетить Молдову в ближайшее время

Не позднее, чем через год в Молдове пройдут мероприятия с участием Президента Российской Федерации. Об этом во время прямого эфира в социальной сети “Одноклассники” заявил Игорь Додон.
Глава государства не исключил, что визит российского лидера в нашу республику состоится и раньше.
– Мы сейчас общались в Санкт-Петербурге, он мне говорит: “Игорь Николаевич, когда пригласите в гости?”, – рассказал президент.
Напомним, что согласно всем опросам общественного мнения, Владимир Путин является зарубежным политиком №1 в нашей республике. Ему доверяют более половины населения страны.
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Большинство простых рабочих нуждаются в лечении и скорейшем выходом на отдых те пенсию То что правители России делают я не понимаю и конечно не принимаю Раньше я думал что В В Путин возраждает страну а выходит что это совсем не так Мне очень не приятно что я так ошибался