Путин наградил Митрополита Владимира Орденом Дружбы (ФОТО, ВИДЕО)

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В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил сегодня ордена, медали и нагрудные знаки к почётным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан. В их числе – Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, который был удостоен Ордена Дружбы.

– Позвольте мне поблагодарить Вас за высокую государственную награду Российской Федерации, за мое 45-летнее служение, скажу, интернациональное, поскольку служил в России, на Украине, и уже 30 лет служу православной церкви Молдовы. Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу святой православной церкви и божьего народа, – отметил в своем выступлении молдавский владыка.

Наряду с митрополитом Владимиром награды получили более 30 представителей различных сфер: лётчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства. В их числе – Валентина Матвиенко, Виктор Садовничий, Николай Цискаридзе, Лариса Долина и другие.