Путин наградил митрополита Владимира орденом Дружбы (DOC)

Путин наградил митрополита Владимира орденом Дружбы (DOC)

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира орденом Дружбы.

Как отмечается в тексте указа, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации,  награда получена «за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия в Республики Молдова, плодотворную деятельность по укреплению российско-молдавского сотрудничества».

Наряду с митрополитом орденом Александра Невского награждён художник, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка. Актер Алексей Гуськов награжден орденом Почета, гитарист Виктор Зинчук – орденом Дружбы, директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное звание Заслуженного артиста РФ присвоено актрисам Юлии Высоцкой и Юлии Пересильд. Кроме этого, награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» получила певица Лариса Долина.

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