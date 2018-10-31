Путин: Молдова – один из приоритетных партнеров России в СНГ (ВИДЕО)

Путин: Молдова – один из приоритетных партнеров России в СНГ (ВИДЕО)

Российская Федерация придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений. Об этом на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил российский лидер Владимир Путин.  

– Мы считаем Молдову одним из наших приоритетных партнеров на пространстве СНГ. За последнее время благодаря, в том числе, вашим личным усилиям, ситуация меняется, особенно в сфере торгово-экономических связей, открыто значительное количество предприятий винодельческой и плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок. В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию превысило 40%. Эта тенденция продолжается. В общем и в целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно, я надеюсь, что эта работа будет продолжена в ближайшем будущем. У нас будет возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы очень рады вас видеть и добро пожаловать, – сказал он. 

Президент Российской Федерации также выразил надежду на то, что сегодняшний визит Игоря Додона в РФ пойдет на пользу развитию двусторонних отношений Молдовы и России.

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