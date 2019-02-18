Путин, Медведев и патриарх Кирилл поздравили Додона с днем рождения (ФОТО)

Путин, Медведев и патриарх Кирилл поздравили Додона с днем рождения (ФОТО)

Президент и премьер-министр Российской Федерации, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в числе первых поздравили главу молдавского государства с днем рождения. 

В своем послании на имя президента Молдовы Владимир Путин подтвердил “готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по развитию взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества во всех сферах на благо народов наших стран”.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, – говорится в поздравлении. 

В то же время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выражает уверенность в том, что “активизация диалога и прагматического сотрудничества между нашими странами отвечает долгосрочным интересам наших народов и будет способствовать укреплению российско-молдавского взаимодействия во всех сферах”.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Игорь Додон с усердием служит Отечеству и своими трудами снискал высокий авторитет и уважение среди наших сограждан. Он также выразил признательность молдавскому президенту за поддержку Церкви и ее социально значимых инициатив и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, сегодня Игорь Додон празднует день рождения. Главе государства исполнилось 44 года.

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