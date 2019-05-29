Путин: ЕАЭС заинтересован в углублении взаимодействия с Молдовой (ВИДЕО)

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“Приоритетным направлением деятельности ЕАЭС является расширение связей с другими государствами, в первую очередь, – с нашими ближайшими соседями”, – об этом в рамках расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.

– Пользуясь присутствием главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Молдовы Игоря Додона, и почетного гостя, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, еще раз хочу подчеркнуть нашу заинтересованность в углублении взаимодействия Евразийского экономического союза с представленными ими странами, – сказал он.

Напомним, в эти минуты в Нур-Султане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвует и глава нашего государства.