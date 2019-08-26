Путин – Додону: Славные традиции братской дружбы и взаимовыручки и сегодня объединяют народы России и Молдовы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу нашего государства Игоря Додона с наступающим Днем независимости, а также с 75-летием освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

В своем послании российский лидер напомнил, что “в суровые военные годы наши отцы и деды плечом к плечу сражались на фронте и в партизанских отрядах. Их беспримерные подвиги являются для нас символом мужества и самоотверженности, патриотизма и верности долгу”.

– Важно, что и сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки объединяют народы России и Молдовы, помогают развивать взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами. Прошу передать всем проживающим в республике ветеранам войны самые теплые поздравления и слова сердечной признательности. От души желаю Вам и всем Вашим согражданам счастья, благополучия и процветания, – говорится в тексте поздравления.