Путь от колхозника до Бога. Почему в Тихонова влюбились все женщины СССР

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8 февраля 1928 г. родился Вячеслав Тихонов. Тракторист Матвей Морозов из «Дело было в Пенькове», князь Андрей Болконский из «Войны и мира», Лёва Моргулис из «Сочинения ко Дню Победы» – каждая его роль была со знаком качества.

11 дублей поцелуев

Меж тем путь к славе у парня из Павловского Посада был тернистым и долгим. Ремесленное училище во время войны, тяжёлый труд токаря по металлу на военном заводе. А после работы Тихонов бежал смотреть кино, где играли Михаил Жаров, Пётр Алейников, Николай Черкасов. Кумиры тех лет и определили будущее Вячеслава – после года учёбы в автомеханическом институте Тихонов отправился поступать во ВГИК, куда его не приняли. Но вдруг профессор Бибиков, когда набор студентов уже был закончен, взял Тихонова к себе на курс. ВГИК он, кстати, закончил с отличием, успев сыграть за время учёбы Володю Осьмухина в «Молодой гвардии».

А вот после роли тракториста Матвея Морозова в Вячеслава Тихонова влюбилась вся женская часть советского населения. «Мы со Славой Тихоновым вместе играли в картине «Дело было в Пенькове» режиссёра Стани­слава Ростоцкого, – рассказала «АиФ» актриса и режиссёр Светлана Дружинина. – Роль эту дали ему не сразу, потому что многие годы про Тихонова говорили: «Ну какой это «почвенник»? Он фрачный герой». На роль Матвея Морозова пробовались 11 артистов, мне пришлось сыграть 11 дублей поцелуев. Потом Ростоцкий пригласил Тихонова. Я сказала режиссёру: «Если вы с криками «Не верю!» ещё раз заставите меня целоваться, я никогда не выйду замуж». Дубль мы отыграли, но Славу он не утвердил. Как-то Ростоцкий позвал нас с Майей Менглет и спросил: «Дев­чонки, кого бы вы хотели увидеть завтра на съёмках из тех, кого целовали на завалинке?» Не сговариваясь, мы сказали: «Славу Тихонова!» – «Но почему?!» – «Он очень красивый». Тихонов всегда знал, что ему нужно делать в каждый момент на съёмочной площадке. Был прекрасным парт­нёром, всегда думал о своей партнёрше. Он был невероятно скромным, интеллигентным, жертвенным в профессии. Ему не нужно было привлекать к себе внимание. Ему достаточно было быть Тихим Тихоновым. Он творил для Отечества с вдохновением и любовью. Такие люди, как Слава Тихонов, – наша духовная платформа».

Ошибка молодости

Несмотря на 70 сыгранных в кино ролей, для миллионов телезрителей Вячеслав Тихонов навсегда остался разведчиком Штирлицем из «Семнадцати мгновений весны». А ведь на главную роль в легендарном сериале Татьяны Лиозновойпробовались легендарные артисты – Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Арчил Гомиашвили. На кандидатуре последнего настаивал автор романа Юлиан Семёнов. Но Гомиашвили, у которого был роман с Лиозновой, накануне начала съёмок расстался с Татьяной Михайловной. Стриженов был занят на других фильмах, а Смоктуновского не устраивал длительный период съёмок.

У Тихонова и Лиозновой было немало конфликтов, и, по воспоминаниям членов съёмочной группы, актёру сильно доставалось от режиссёра. «У Т­атьяны Лиозновой была жёст­кая, просто железная дисциплина, – рассказал «АиФ» Леонид Куравлёв, сыгравший оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана. – Когда она входила в павильон, наступала тишина. Все понимали: пришла хозяйка заниматься творчеством».

Но были на съёмках и забавные ситуации. Если присмотреться, Тихонов даже на общих планах старался спрятать тыльную сторону ладони от зрителя. В юности Тихонов сделал на руке наколку «СЛАВА». Из-за этой ошибки молодости князя Болконского он играл только в перчатках, а его Штирлиц раскладывал фигурки из спичек или рисовал в кадре чужими руками – для крупных планов использовали дублёра.

Анекдоты о своём герое артист ненавидел, да и вообще Штирлица ролью своей жизни не считал, говорил, что для него это была обычнaя актёрская работа. Ему надо было только «убрать из-под Штирлица пьедестал, суперменство, которые так и лезли изо всех фильмов про разведчиков».

Образ Штирлица Тихoнoв создал настолько убедительно, что в существование такого человека поверили не только миллионы зрителей, но и Леонид Брежнев, который после сериала распорядился присвоить разведчику Исаеву звание Героя Советского Сoюза. Узнав, что Исаев – лишь киноперсонаж, генсек сказал: «Жаль».

Про женщин молчал

Вячеслав Тихонов был женат дважды. С первой женой, кубанской казачкой, актрисой Нонной Мордюковой, он прожил 13 лет. Актёр, будучи интеллигентом до мозга костей, никогда не рассказывал об отношениях с женщинами. А Мордюкова незадолго до смерти рассказала о совместной жизни с Тихоновым в интервью «АиФ»: «Когда учились во ВГИКе, мы со Славкой Тихоновым по закоулочкам прятались, на лест­ничных клетках целовались… На 3-м курсе поженились. Комнату нам дали. Бывало, лягу спать и мечтаю: вот бы сшить Славке куртку из чёрного вельвета на молнии, как бы ему шло!

Я его любила, а он меня больше терпел. У меня осталась на него обида на всю жизнь: ни разу не поздравил с днём рождения. Мы были совершенно разные. Я кубанская казачка, говорю громко, если смеюсь, так от души. А он тихий, скромный, неразговорчивый подмосковный мальчик. Когда шли в компанию, Славка всё время говорил: «Нонна, я тебя умоляю, не пой опять свои частушки». Он так называл все мои песни, даже русские романсы. Ему было за меня неудобно. В общем, мы не жили, а мучились.

О Тихонове моя мама говорила: «Ни в коем случае не уходи от него». Она видела в нём семь­янина: всё у него по правилам, всё хорошо. Я отвечала: «Мама, но мне скучно. Он неразговорчивый». А она: «Это самый лучший отец». Может быть, мама была опытнее меня, понимала, что такие, как Тихонов, для семьи и нужны. Вот он построил двухэтажную дачу, безумно семью свою любит. И хозяин такой! А мне пришлось всё делать самой.

На съёмках «Простой истории» я влюбилась в своего партнёра Василия Шукшина. Сибиряк! Ходил в кирзовых сапогах! Прямо излучал мужскую энергию! Но даже ради Шукшина я с Тихоновым не развелась – уже родился ребёнок. Да и развод в те времена был делом предосудительным. Но, как только моя мама умерла, мы через пару дней после её похорон со Славкой и расстались».

Сын Мордюковой и Тихонова, актёр Владимир Тихонов, умер в 1990 г. от передозировки наркотиков. Как рассказывают коллеги Вячеслава Васильевича, он очень страдал, что не смог вытащить сына из беды.

Спустя 4 года после развода он встретил девушку, которая многие годы была влюблена в него. Избранницей Тихонова стала преподавательница французского языка Тамара Ивановна. Познакомился с ней Тихонов на озвучании главной роли во французском фильме «Мужчина и женщина». Ей было 22, Тихонову – 39. Вместе они прожили 42 года, в браке родилась дочь Анна, ставшая актрисой и продюсером. Дочку знаменитый артист обожал, баловал, носил на руках. И дедом он был прекрасным, обожал своих внуков, близнецов Вячеслава и Георгия.

Последние годы жизни Вячеслав Тихонов жил на даче жизнью отшельника, читая классику и наблюдая за природой, общаясь только с дочерью и внуками.

А вот снимался Тихонов до самой старости. Его последней картиной стала сказка Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви», где Вячеслав Тихонов играл Бога. Но даже боги бывают смертны. Тихонов умер в 2009 г. – отказало сердце.