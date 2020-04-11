Путь к выздоровлению: врачи столичной больницы помогли беременной женщине победить коронавирус

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На 29-ой неделе беременности у женщины был подтверждён коронавирус. 31 марта её госпитализировали в тяжёлом состоянии в Республиканскую клиническую больницу имени Тимофея Мошняги.

Врачи выхаживали и ежедневно боролись за жизнь и здоровье будущей мамы. В результате пациентка пошла на поправку, а 4 апреля её перевезли в муниципальный роддом №2, где она продолжила лечение. Вчера, 10 апреля, будущую маму выписали из больницы, и она вернулась здоровой домой, к своим родным.

– Инфекция COVID-19 сделала её сильнее и смелее, готовой бороться любой ценой за жизнь и здоровье её ребёнка. Григорий Виеру говорил, что «женщина побеждает всё, а потом плачет». Это как раз тот пример. Только в нашем случае женщина плакала от радости. Она и её ребёнок победили болезнь и уехали домой абсолютно здоровыми, – говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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