Путь к ремиссии: Евгений Чебан продолжает бороться с онкоболезнью и по-прежнему нуждается в нашей помощи (ВИДЕО)

64 тысячи 500 долларов – столько удалось собрать на лечение 25-летнего онкобольного Евгения Чебан. О его судьбе мы рассказывали чуть менее полугода назад. За это время в его жизни многое изменилось. И вот первые достижения: позади успешная операция, а впереди – поддерживающая терапия.

Первый визит в онкоинститут поделил жизнь Жени на «до» и «после». Врачи тогда ему поставили тяжелый диагноз – Лимфома Ходжкина – рак лимфоузлов. Для парня это значило только одно – как раньше уже не будет. Но он, смеясь, уже сейчас говорит, что и из этого извлек урок, главным образом, не сдаваться. Женя Чебан начал сбор денег на лечение, находясь в турецкой клинике, где ему согласились сделать жизненно важную операцию – пересадку костного мозга – без полной предварительной оплаты. После того, как о Жене стали узнавать, на его беду откликнулись не только в Молдове, но и за ее пределами.

– Когда я запустил свою кампанию в инстаграмме, это набрало большие обороты. За первые сутки, помню, собралось 500 тысяч рублей, это порядка 10 тысяч долларов. Из России присылали деньги, и ЕС, из Америки даже. Я ощущал долг перед всеми. Все мне помогали морально и материально, молились за меня. Если не в том же эквиваленте, то хотя бы убедить всех, что я выздоравливаю. – говорит Женя.

А шансов очень много, говорят его врачи, благодаря успешной трансплантации. Полная ремиссия, надеются они, наступит через несколько лет. А пока в приоритете погасить долги за лечение. Поскольку суммарно удалось собрать 64 тысячи 500 долларов, сейчас Женя должен клинике значительно меньше: осталось всего 25 тысяч долларов. Кроме того, 95 тысяч долларов на поддерживающие препараты, которые могут предотвратить появление новых раковых клеток.

– В течение пяти лет мне скажут, полная ремиссия будет или нет. Поэтому радоваться пока рано. Рак – не такая болезнь, когда врачи говорят «все, поздравляю!». К этому надо постепенно идти. Победа будет, я так надеюсь, через пять лет. Поэтому я в поисках средств, чтобы покрыть все расходы, – поделился он.

12 химиотерапий позади. В больнице это его пугало меньше, чем слезы мамы и бабушки. Он постоянно придумывал повод для радости. Женя не сидел на месте даже под капельницей. Чтобы защитить свой диплом о втором высшем образовании, больной поступил совсем нестандартно: выступал перед госкомиссией прямо из палаты.

– Доктор не отпускал, потому что начался карантин, надо было беречь себя, избегать толпу, тщательно следить за собой. Пришлось надеяться на то, что ректор одобрит идею защищать диплом онлайн. Он одобрил, слава Богу. Катетер был еще на шее, пытался прикрыть его рубашкой, но все равно было видно. Лысина была уже, но на это не обращали внимание.

И я защитился на 10, – с улыбкой на лице вспоминает Женя.

Еще больше радости принесли последние анализы, которые говорят о том, что пересаженный костный мозг хорошо приживается. Некогда исхудалое тело набрало прежний вес, отросла рыжая борода, а от катетера, с которым парень не расставался несколько месяцев, остался только шрам на шее. Сейчас у Жени Чебан одна единственная задача – выздороветь. Помочь ему можем мы с вами.

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