Пустые улицы и парки Кишинёва показали с высоты птичьего полёта. Горожан призвали оставаться дома (ВИДЕО)

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«Оставайся дома», – гласит призыв авторов видеоролика, который набрал уже около 80 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Видеоролик был снят в воскресенье, 15 марта. Им поделились уже около 4 тысяч человек. На кадрах показаны пустые улицы города, улочки дворов с высоты птичьего полёта, парки, пустые остановки общественного транспорта, закрытые магазины и т.д. Даже на территории Кафедрального собора в воскресный день непривычно безлюдно. Маршрутки стоят на конечных остановках без пассажиров, а на стадионах никто не играет в футбол. И только машины скорой помощи одна за другой торопятся к пациентам.

Авторы видеоролика призвали всех граждан страны оставаться дома в период пандемии коронавируса.

Видео: Vasilii Zeliznîi