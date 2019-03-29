Пустую дорогу у села Каушанского района не поделили микроавтобус и машина МВД: полицейский забрал номер и покинул место аварии (ВИДЕО)

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Вчера вблизи села Заим Каушанского района произошло ДТП с участием автомобиля с номерными знаками МВД и микроавтобуса. Машины не поделили пустую дорогу. После ДТП полицейский снял номерные знаки и покинул место аварии, вызвав при этом своих коллег.

Согласно полученной информации, микроавтобус ехал из села и врезался в автомобиль с номерами МВД, который решил резко свернуть. В микроавтобусе находился водитель и пассажир. К счастью, никто не пострадал, передаёт protv.md.

– Я свернул вправо и затормозил. Он сказал, что ехал на вызов и не заметил меня, – рассказал водитель микроавтобуса.

По словам водителя и пассажира микроавтобуса, сразу после инцидента страж порядка снял номерные знаки и вызвал своих коллег. Когда экипаж полиции прибыл, вовлечённый в ДТП сотрудник МВД покинул место происшествия.

– У машины полицейского не было проблескового маячка. Мы вышли из машины, увидели номера МВД, а он быстро снял их и положил в багажник, – рассказал пассажир микроавтобуса. – Если бы он знал, что не виноват, тогда не надо было снимать номера и покидать место аварии. Надо было подождать. Тем более он знал, что муж хочет вызвать телевидение, – поделилась супруга водителя микроавтобуса.

По словам органов правопорядка, их коллега ехал из села Заим, когда ему сообщили, что срочно нужно поехать в другую сторону, поэтому он вывернул руль. Тем не менее, полицейские не высказали предположений о виновнике ДТП, сообщив только, что все обстоятельства выясняются.