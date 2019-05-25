“Пустите меня, я свободный гражданин”: пьяный водитель устроил полицейским цирк и пугал тётей Дорой (ВИДЕО)

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Мужчина находился в той стадии опьянения, когда уже запутывается язык, тем не менее он сел в таком состоянии за руль, да ещё и доказывал свою правоту полицейским и задействовал при этом кулаки. Речь идёт о 34-летнем жителе села Валя-Пержей Чимишлийского района.

Судя по видеозаписи с нательной камеры полицейского, мужчина проявлял агрессивное поведение и применял физическую силу в отношении патрульных. Более того он угрожал правоохранителям, что они расплатятся своими должностями, так как у него есть знакомые в полиции. Предполагается, что полицейские хотели его сопроводить в ИП после того, как мужчина был пойман пьяным за рулём.

В итоге полицейским всё же удалось надеть наручники на неугомонного нарушителя и усадить в автомобиль для того, чтобы отвезти в Инспекторат полиции. Родственник задержанного тоже не стоял в стороне и проявил агрессию, ударив кулаком по машине полицейских, передаёт publika.md.

Мужчина не признался, что употреблял спиртные напитки и отказался проходить тест на алкоголь. За это ему грозит уголовное наказание.