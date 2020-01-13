“Пусть 2020-й принесет Молдове как можно больше хорошего!”: президент поздравил сограждан с Новым годом по старому стилю

Глава государства обратился на своей странице в соцсети к гражданам с посланием по случаю Нового года по старому стилю.
У нас привыкли праздновать Новый год дважды, как было заведено у многих поколений наших предков.
Так давайте еще раз скажем «С Новым годом!».
Давайте снова порадуемся общению с родными и друзьями, встретим с надеждой и оптимизмом 2020 год, закончим долгий черёд зимних праздников и возьмемся за работу с двойным усердием, каждый в своем деле, но с теми же значимыми целями: ради семьи, ради общества, ради страны.
Пусть 2020-й принесет Молдове как можно больше хорошего! – отметил Игорь Додон.
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