“Пусть 2020-й принесет Молдове как можно больше хорошего!”: президент поздравил сограждан с Новым годом по старому стилю

“Пусть 2020-й принесет Молдове как можно больше хорошего!”: президент поздравил сограждан с Новым годом по старому стилю

Глава государства обратился на своей странице в соцсети к гражданам с посланием по случаю Нового года по старому стилю. 

У нас привыкли праздновать Новый год дважды, как было заведено у многих поколений наших предков.

Так давайте еще раз скажем «С Новым годом!».

Давайте снова порадуемся общению с родными и друзьями, встретим с надеждой и оптимизмом 2020 год, закончим долгий черёд зимних праздников и возьмемся за работу с двойным усердием, каждый в своем деле, но с теми же значимыми целями: ради семьи, ради общества, ради страны.

Пусть 2020-й принесет Молдове как можно больше хорошего! – отметил Игорь Додон. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md