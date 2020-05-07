“Пушистый” улов: двое приятелей украли у жительницы Вулканешт кроликов

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Двое жителей города Вулканешты попались на краже кроликов. 5 мая в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что из хозяйственной пристройки её дома кто-то украл восемь зверьков.

Полиция приступила к поискам и вскоре выявила преступников. Ими оказались 27-летний и 34-летний мужчины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

По факту кражи проводится проверка, пишет gagauzinfo.md. Обстоятельства инцидента выясняются.

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