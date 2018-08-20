Пункт пропуска «Паланка» снова загружен: в очередь выстроились около 100 машин (ФОТО)

Огромное количество автомобилей стоят в очереди в направлении въезда в Молдову. Чтобы проехать границу, путешественникам придётся ждать не менее часа.

Тем временем в направлении на выезд из Молдовы в очереди стоят не больше 10 машин, поэтому время ожидания не превышает 20 минут. По данным пресс-службы Пограничной полиции, для того, чтобы разгрузить трансграничный трафик водителям рекомендуют пересекать границу через ближайший контрольно-пропускной пункт «Тудора – Старокозаче», который работает на данный момент в нормальном режиме.

Стоит отметить, что сотрудники Пограничной полиции на постоянной основе проводят беседы с путешественниками, оказывая свою помощь при необходимости, а также раздают детям питьевую воду.