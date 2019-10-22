Пугал прохожих: на Буюканах мужчина “под кайфом” попал на видео

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Мужчину в состоянии наркотического и алкогольного опьянения сняли на видео на Буюканах. Главный “герой” съёмки вёл себя неадекватно: петлял по проезжей части, рычал, бросался на прохожих.



Вчера в социальной сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина странно себя ведёт и пугает пассажиров, выходящих из общественного транспорта. Вероятнее всего, парень находился в состоянии наркотического угара, передаёт publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.