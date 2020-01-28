Пугающая статистика: более 120 детей решились на суицид в прошлом году

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В течение 2019 года в Молдове было зарегистрировано 128 попыток самоубийств среди несовершеннолетних. В их числе – 92 случая с участием девочек и 36 среди мальчиков.

Согласно отчёту Министерства внутренних дел, в 73 случаях пытались покончить с собой подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В 45 случаях речь идёт о несовершеннолетних 16-17 лет, а в 13 случаях – о детях до 13 лет, пишет zugo.md.

В 2019 году 14 детей в Молдове покончили с собой. Основными причинами, толкающими подростков на самоубийство, стали неблагоприятная атмосфера в семье, проблемы в отношениях, месть, неизлечимая болезнь, давление со стороны других людей или плачевное финансовое положение. В четырёх случаях речь идёт о рецидивах.

Согласно статистике полиции, несовершеннолетние чаще всего прибегают к повешению, употреблению лекарств и отравляющих веществ, умышленному нанесению увечий и прыжкам с высоты. Из общего числа детей, совершивших попытки самоубийства, 89 живут в полных семьях, 29 – из семей с одним родителем, 4 – оставшиеся без попечения родителей, 6 – по наблюдением служб защиты. В то же время, специалисты говорят о большем количестве попыток самоубийств в сельской местности – 69 случаев, тогда как в городах этот показатель равен 59 случаям.