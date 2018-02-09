Публикация в соцсетях фотографий удостоверений личности наказуема в Молдове

Если вы горите благородным желанием вернуть найденный вами документ владельцу, не спешите публиковать его снимок в социальных сетях.

Так, Агентство государственных услуг предупреждает, что распространение изображений, содержащих личные данные, включая фотографии с документами, удостоверяющими личность, и водительские права, наказуемо согласно Кодексу о правонарушениях. Это связано с тем, что в таком случае безопасность документов, удостоверяющих личность, и их владельцев ставится под угрозу, и люди могут стать жертвами злоупотреблений, таких как кража личных данных, финансовые потери или другие преступления, совершенные путем незаконного использования персональных данных.

В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, такие нарушения наказываются:

– штрафом от 60 до 90 условных единиц (от 3000 до 4500 леев) для физического лица;

– штрафом от 90 до 180 условных единиц (от 4,500 до 9 000 леев) для ответственного лица;

– штрафом от 120 до 300 условных единиц (от 6 000 до 15 000 леев) для юридического лицу.

Во всех случаях наказание применяется с лишением права на осуществление определенной деятельности или без него, на срок от трех месяцев до одного года.

Поэтому, если вы найдете удостоверение личности, вы должны не фотографировать его и публиковать в соцсети, а передать выдавшим его органам. Если документ был найден за пределами страны, он должен быть доставлен в диппредставительство или консульское учреждение Республики Молдова. Таким образом, вы не только поможете потерявшему документы человеку, но и избежите наказания за незаконные действия.

Сами же владельцы утерянных документов обязаны незамедлительно уведомить о случившемся компетентные учреждения.