ПСРМ запретит марши ЛГБТ и добьется пересмотра Закона о равенстве шансов

Социалисты намерены продолжать защиту семей как ядра общества. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

Он отметил, что в сложившихся условиях, когда в прошлом году рождаемость резко упала, поддержка семей чрезвычайно важна. Цырдя также подчеркнул, что смертность в Молдове значительно превышает рождаемость, а по числу разводов наша страна занимает одно из первых мест в ЕС. В данной связи социалисты намерены защищать традиционные молдавские семьи на законодательном уровне и путем внедрения различных социальных программ, а именно: учредив материнский капитал, в чем ранее отказало парламентское большинство, а также выделяя социальные пособия и другие преимущества семьям.

Кроме того, ПСРМ намерена продолжать защиту традиционных для молдавского населения православных ценностей, которые на данный момент намеренно игнорируются властью. Также социалисты собираются запретить ЛГБТ-марши и преподавание ценностей ЛБГТ в образовательных учреждениях страны. В этом же контексте формирование намерено пересмотреть так называемый Закон о равенстве шансов, рассказал Цырдя.