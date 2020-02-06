ПСРМ занимает уверенное первое место на выборах в парламент, – исследование

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли очередные парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них уверенное первое место, набрав более 42% голосов избирателей от числа определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 6 февраля, в столице.

На втором месте, согласно итогам исследования, расположилась бы партия “Действие и солидарность” с 23,8%. На третьем – Демократическая партия с 10%. На грани попадания в законодательный орган оказались бы платформа “Достоинство и правда” (6,1%) и партия “Шор” (5,4%).

Стоит также отметить, что более половины населения, 54,9% граждан, считают, что в этом году в Молдове не будет досрочных выборов. Аналогичного мнения придерживаются ранее опрошенные на эту же тему эксперты.

Исследование также показало, что Партия социалистов занимает первое место в рейтинге формирований, которым граждане доверяют больше всего.

Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по собственной инициативе и на собственные средства по телефону. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,83%.