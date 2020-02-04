ПСРМ заявила о всемерной поддержке в парламенте всех инициатив президента и правительства, направленных на улучшение жизни граждан и ситуации в экономике (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Парламенте РМ поддержит все инициативы главы государства и кабинета министров, направленных на решение социальных проблем и на улучшение ситуации в экономике. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.



Он напомнил, что в ноябре прошлого года в Молдове установилось миноритарное правительство профессионалов. Тем не менее, многие законодательные инициативы президента и правительства были приняты единогласно или почти единогласно.

– Не знаю, насколько это будет часто и надолго ли, но фракция социалистов заявляет о своей всемерной поддержке всех инициатив президента и правительства, направленных на решение социальных проблем и на улучшение ситуации в экономике, которые будут в текущем году, – сказал он.

Головатюк также добавил, что основные свои цели и задачи в социально-экономической области правительство зафиксировало в Программе деятельности. Количественно они закреплены в бюджете на 2020 год, а он, в свою очередь, имеет четко выраженную социальную и инвестиционную направленность.

– В этой связи необходимы будут изменения отдельных законодательных актов. И здесь особая роль принадлежит парламентским партиям. Мы, фракция социалистов, призываем все парламентские фракции поддержать законодательные инициативы президента и правительства, направленные на улучшение жизни граждан страны и решение экономических проблем, – заявил он.