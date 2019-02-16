ПСРМ за сохранение традиционной семьи и православия (ВИДЕО)

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С таким посылом выступили сегодня в ходе пресс-конференции на тему «Традиционная семья и православие» кандидаты в депутаты от Партии социалистов.

– Государство начинается с семьи. Главная проблема нашего государства на сегодняшний день – это демография. Почему происходит так, что сегодня 106 человек ежедневно уезжают из страны, они не возвращаются, сёла пустеют? Сегодня так получается, что наши сёла вымирают, остаются только старики и это в лучшем случае, молодёжи там практически нет, – рассказал Владимир Односталко.

По его мнению, в Молдове есть две базовые проблемы. Первая – это очень низкие доходы населения, которые не позволяют им выживать. Вторая – люди не видят своего будущего в этой стране, они не понимают, как будут жить завтра, они не видят будущего для своих детей. Единственное, что удерживает от того, чтобы покинуть страну – это их родители.

– Мы видим, что на сегодняшний день, под видом защиты каких-то прав ущемляются другие права, ущемляется семья. Сегодня пропагандируется семья так называемая нетрадиционная. Эти ценности чужды для нашего народа, это ценности, которые пытаются навязать, то, что пытаются нам вбить в голову, что это правильно, но это неправильно. Сегодня настоящая семья в Молдове – это мама и папа, – считает Односталко.

По словам кандидата в депутаты от ПСРМ Елены Выжги, институт традиционной семьи играет важную роль в развитии молавского общества. До тех пор, пока семья будет одной из базовых ценностей нашего общества, мы сможем развиваться гармонично.

– Партия социалистов всегда выступала за сохранение традиционной семьи и православия, за их продвижение и укрепление в молдавском обществе, отталкиваясь от их особой важности для нашей страны. Мы будем отстаивать эти ценности и впредь, потому что в этом заключается залог сохранения настоящего и обеспечения достойного будущего для каждого из нас и для Республики Молдова в целом, – отметила она.

Кандидат в депутаты от ПСРМ Ольга Раца сообщила, что более 95% населения Республики Молдова составляют православные христиане. Это, по её мнению, важный показатель, но еще важнее то, что православие в значительной степени обеспечивает мир и спокойствие в нашем обществе. Учитывая важную роль, которую Православие играет в молдавском обществе, оно нуждается в дальнейшем укреплении.

– Наша общая религия должна стать основой социальной сплоченности. Православие может не только помочь предотвратить конфликты, но и разрешить те, которые уже существуют. Православие также может помочь нам иметь хорошие внешние отношения. Православие сегодня является основой для большинства граждан тех стран, с которыми у Молдовы сложились дружественные отношения. Эти отношения могут и дальше развиваться во взаимных интересах, и тот факт, что мы все являемся православными христианами, может нам очень помочь, – считает Ольга Раца.