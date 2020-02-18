ПСРМ выступила с декларацией о взвешенной внешней политике Республики Молдова в интересах граждан

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Ниже приводим документ без сокращений.

Парламент Республики Молдова в качестве высшего представительного органа народа и единственной законодательной власти, в соответствии со ст.60 Конституции Республики Молдова, выступает за необходимость продвижения нашим государством взвешенной внешней политики в интересах граждан страны.

Мы, депутаты парламента 10 -го созыва, констатируем, что почти три десятилетия наша страна была постоянно разделена между различными геополитическими видениями. Очень часто политики спекулировали на внешнеполитическом векторе в избирательных целях и в ущерб собственным гражданам. Разделение и борьба по геополитическим критериям отражались часто и на внутреннем политическом климате, социальном мире в Республике Молдова, что замедляло развитие страны.

Осознавая опасность и неэффективность геополитической борьбы для граждан и для страны, летом 2019 года тогдашнее парламентское большинство решило отказаться от этого расслоения и от продвижения взвешенной внешней политики. Этот подход идет на пользу каждому гражданину, объединяет нас всех вокруг одной цели – жить в мире и гармонии, взаимовыгодно сотрудничать со всеми международными партнерами в интересах развития и модернизации нашей страны.

Пришло время, когда все партии должны признать политические ошибки прошлого, которые привели к разделению страны по ложным геополитическим критериям, настало время, когда все политики, вне зависимости от правых или левых убеждений, должны объединить усилия, чтобы обеспечить Республике Молдова взвешенную внешнюю политику, с помощью которой молдавские граждане будут чувствовать себя защищенными, вне зависимости от того, где они находятся – в стране или за рубежом.

Это причина, ради который мы предлагаем всем парламентским партиям одобрить эту декларацию о стратегическом направлении международного сотрудничества Республики Молдова, в основе которой находятся интересы всех граждан страны. В этой связи констатируем, что уже существует консенсус между всеми парламентскими партиями относительно того факта, что вектор Молдовы должен быть направлен на строительство демократического государства, которое разделяет европейские ценности, в котором граждане должны чувствовать уважение и безопасность.

Современные и европейские ценности должны стать национальным стратегическим проектом, в основе которого должны быть интересы каждого гражданина, а не политические интересы партий. В тоже время европейская принадлежность Молдовы не должна означать навязывание фальшивых геополитических преград, которыми международное сотрудничество будет ограниченно узким кругом партнеров, в зависимости от сиюминутных интересов некоторых партий. Поэтому когда речь идет о взвешенной внешней политике, мы имеем в виду сотрудничество со всеми международными партнерами, которые хотят помочь нашей стране.

О необходимости проведения Республикой Молдова взвешенной внешней политики говорил и президент страны Игорь Додон, выступая с главной трибуны ООН в сентябре прошлого года, и в январе 2020 перед депутатами Парламентской Aссамблеи Совета Европы. Глава государства обозначил необходимость того, чтобы весь политический класс сделал выводы и не разделял наших граждан на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и т.д. Политические партии могут быть только промолдавскими, работать для граждан, которые за них голосовали, и представлять интересы каждого из них в отношениях со всеми международными партнерами.

Исходя из интересов нашего многонационального народа процветать в мире и социальной гармонии, парламент считает, что приоритетом Президента и Правительства должен стать курс на взвешенную внешнюю политику. Это предполагает эффективную реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, стабильное партнерство на основе правительственного сотрудничества с Российской Федерацией, стратегических проектов, проводимых совместно с Соединенными Штатами и нашими соседями – Румынией и Украиной. В этом же контексте необходимо укрепить и связи со всеми странами Европейского союза и СНГ.

Также подтверждаем поддержку нейтрального статуса нашей страны и поддерживаем желание большинства граждан, чтобы Республика Молдова не вступала в военные блоки.

Мы убеждены, что только взвешенная и многовекторная внешняя политика поможет снизить социальное напряжение и приведет к процветанию страны. В то же время верим, что взвешенная внешняя политика может приблизить объединение Республики Молдова и поможет укрепить мир и спокойствие в регионе.