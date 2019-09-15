ПСРМ выдвигает более 12 тысяч кандидатов на местные выборы

ПСРМ выдвигает более 12 тысяч кандидатов на местные выборы

Партия социалистов выдвигает на всеобщие местные выборы более 12 тысяч кандидатов. Об этом в рамках официального старта предвыборной кампании социалистов заявил неформальный лидер ПСРМ, президент страны Игорь Додон. 

– Я с гордостью смотрю сегодня в зал и вспоминаю, как 8 лет назад, в 2011 году, горстка людей, несколько сотен человек перезапустили новый на том этапе политический проект на левом фланге. У нас было всего 3 депутата и несколько сотен членов партии. А сегодня мы выдвигаем более 12 тысяч кандидатов на местные выборы. Я знаю, что в некоторых населенных пунктах проводили даже конкурс, кто будет идти от социалистов. Все хотят идти от ПСРМ, быть членами нашей общей команды, потому что понимают, что именно с этой командой связано будущее РМ. 

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