ПСРМ выдвигает более 12 тысяч кандидатов на местные выборы

Партия социалистов выдвигает на всеобщие местные выборы более 12 тысяч кандидатов. Об этом в рамках официального старта предвыборной кампании социалистов заявил неформальный лидер ПСРМ, президент страны Игорь Додон.

– Я с гордостью смотрю сегодня в зал и вспоминаю, как 8 лет назад, в 2011 году, горстка людей, несколько сотен человек перезапустили новый на том этапе политический проект на левом фланге. У нас было всего 3 депутата и несколько сотен членов партии. А сегодня мы выдвигаем более 12 тысяч кандидатов на местные выборы. Я знаю, что в некоторых населенных пунктах проводили даже конкурс, кто будет идти от социалистов. Все хотят идти от ПСРМ, быть членами нашей общей команды, потому что понимают, что именно с этой командой связано будущее РМ.