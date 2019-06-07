ПСРМ: Все предложения будут доведены до сведения Республиканского совета

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В преддверии Республиканского совета ПСРМ, этим утром, как и было сказано ранее, представители Партии социалистов провели раунд дискуссий с представителями Демократической партии, чтобы выслушать их предложения и собрать комплексную информацию, которая в 15.00 будет представлена РС.



– Мы провели раунд дискуссий с представителями ДПМ, выслушали все их предложения. Мы приняли к сведению все эти предложения и сообщим их, а также всю остальную имеющуюся информацию, в 15.00 коллегам по Республиканскому совету, и примем, в зависимости от этого, решение, – рассказал секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан

Что касается утренней встречи с “АКУМ”, Чебан отметил, что еще вчера руководство ПСРМ четко заявило, что ждет единой позиции блока, которая так и не была пока высказана.

– До настоящего момента мы этой позиции не увидели. По нашему мнению, есть большие разногласия в том, что говорила одна партия, и что говорила другая, – добавил он.

По его словам, предположительно, социалисты озвучат свое решение сегодня, в 16.30.