ПСРМ: Власти ввели систему здравоохранения РМ в кому (ВИДЕО)

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Из-за безалаберных, некомпетентных и необдуманных действий властей, руководящих Молдовой на протяжении уже 10 лет, система здравоохранения страны находится в коме. С таким заявлением выступили представители Партии социалистов, подчеркнув, что нынешнее руководство пытается уничтожить бесплатную медицину и полностью отдать ее в частные руки, потому что большинство частных клиник в стране – это бизнес родственников и близких нынешней правящей элиты.

– Система здравоохранения должна быть, и мы должны ее сохранить. Но, власти, к сожалению, нам говорят, что денег на медицину не хватает. Почему-то на так называемые «хорошие дороги» денег хватает, выделяются на них сотни миллионов долларов, а на больницу – денег не хватает. Не хватает ста миллионов леев, и больницу закрывают. Но при этом мы видим серьезный рост количества частных клиник, и все там довольны и количеством пациентов, и количеством работы. А государственная система здравоохранения, посредством различных схем и действий, закрывается, – отметил кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №26 Динарь Кожокару.

По его словам, предоставление услуг государством специально проводится нелогично: например, человек из Бельц или Кагула за месяц был записан на томографию. Он приезжает в Кишинев и узнает, что томограф в нерабочем состоянии, и пациент вынужден ехать домой не солоно хлебавши. Или же – обратиться в частный медцентр. По словам Кожокару, это делается специально, потому что некоторые чиновники Минздрава имеют прямую заинтересованность в том, чтобы пациенты отказывались от госуслуг и переходили к частникам.

– Если есть такой спрос на исследования, проведенные, например, на томографе – разве для министерства проблема приобрести этот аппарат? В этом нет проблем, просто есть заинтересованность некоторых лиц для того, чтобы государственная медицина не предоставляла эти услуги, и чтобы человек либо сам шел в частную клинику, либо чтобы больница или поликлиника заключала контракт с частной клиникой, – добавил он.

В свою очередь, кандидат в депутаты Владимир Односталко констатировал, что власти непродуманной социальной политикой и частной сменой министров, далеко не всегда из сферы здравоохранения, довели медицину до состояния комы, которой нужна срочная реанимация.

– На сегодняшний день молдавское здравоохранение уже не нуждается в реформах. Сегодня здравоохранение Молдовы нуждается в реанимации, потому что то состояние, куда нынешнее правительство загнало систему здравоохранения, называется глубокая кома. И из этой комы нужно выходить, – сказал он.

Социалисты заявили, что у них разработаны комплексные меры, способные восстановить здравоохранение страны. Речь идет, в том числе, об инициативах, направленных на улучшение условий труда и увеличения зарплаты работникам медицинской области. Кроме того, представители ПСРМ в будущем составе парламента будут отстаивать каждую поликлинику и больницу в стране.