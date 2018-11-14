ПСРМ: Важнейшие вопросы страны не должны быть разменной монетой избирательных кампаний и выборов

Партия социалистов отмечает популистский и предвыборный характер инициативы власти провести референдум, объявленный практически перед началом избирательной кампании парламентских выборов. Об этом говорится в распространенном сегодня, 14 ноября, сообщении для прессы формирования.

В документе, в частности, социалисты подчеркивают, что важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, благосостояния ее граждан или укрепления государственности и идентичности не должны быть разменной монетой избирательных кампаний и предвыборного процесса. ПСРМ отмечает, что правящая партия выступила с предложением уменьшить число депутатов спустя год после того, как Президент РМ Игорь Додон предложил рассмотреть эту инициативу на референдуме в 2017 году, наряду с тремя другими. В частности, речь идет об отмене закона, согласно которому граждане страны обязаны выплатить украденный миллиард, о внедрении школьного предмета “История Молдовы”, а также о возможности досрочно распустить парламент. Все эти четыре вопроса не потеряли своей актуальности и сегодня, отмечается в заявлении.

– Социалисты уже неоднократно констатировали факт заимствования идей, инициатив и формулировок ПСРМ и президента страны – парламентским большинством и правящей партией. Социалисты вновь отмечают, что сегодняшний парламент не отвечает волеизъявлению народа в 2014-м году, а парламентское большинство является продуктом массовой миграции депутатов из фракции во фракцию. Именно поэтому Партия социалистов считает правильным предложение Президента РМ о том, что в случае проведения референдума в день выборов, у граждан необходимо узнать мнение по всем четырем вопросам, выдвинутым в прошлом году главой государства Игорем Додоном, а также по еще одному важнейшему вопросу – законодательному запрету перехода депутатов из фракции во фракцию, – говорится также в документе.

Напомним, что вчера Демократическая партия присвоила себе очередную инициативу президента. На сей раз речь идет о сокращении количества депутатов в молдавском парламенте. В частности, ДПМ выступила за то, чтобы в законодательном органе страны был не 101 депутат, как сейчас, а 61. Вопрос собираются вынести на референдум, который хотят провести одновременно с выборами 24 февраля 2019 года. С аналогичной инициативой полтора года назад выступил сам президент, однако тогда демократы отвергли ее.

Ранее намерение демократов прокомментировал и сам глава государства.