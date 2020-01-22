ПСРМ требует расследовать, кем и как было возбуждено и велось дело о так называемом “внешнем финансировании” партии (ВИДЕО)

0

Партия социалистов потребует проверить в уголовном порядке, как и кем было начато дело о так называемом “внешнем финансировании” ПСРМ, как его вели и как его использовали в политических целях, а также выяснить, при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми, кто ранее его закрыл. Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь формирования, вице-спикер Влад Батрынча. Данное действие последует в ответ на выросшее в последнее время число атак и кампаний по дезинфомированию, направленных против ПСРМ.

Социалисты напомнили, что в 2016 году, как об этом детально сообщили некоторые СМИ, бывшая олигархическая власть поручила Генеральной прокуратуре возбудить уголовное дело против ПСРМ по вымышленным причинам, чтобы потом использовать это дело против президента Игоря Додона и коллег из Партии социалистов. Всякий раз, когда Плахотнюку не нравились какие-либо действия главы государства или фракции ПСРМ, он “доставал эти материалы из ящика”.

– Но президент и Партия социалистов никогда этого не боялись. Хотим напомнить всем, у кого короткая память, что именно мы, не боясь последствий, сделали решительный шаг для устранения олигархического режима, который фабриковал подобные незаконные дела против нас. То, как мы действовали, показывает, что нам нечего бояться, что всё, что есть в этом деле, и в других делах против наших коллег – чистой воды вымысел. Но мы никогда не выставляли себя жертвами и не устраивали за счет этого политический пиар. Однако мы хотим разобраться в этом вопросе, и просим правовые органы провести все проверки, которые они считают необходимыми, для этого, и, в то же время, сделать всё для того, чтобы наказать тех, кто стоит за этими незаконными и оскорбительными делами, – отметил Влад Батрынча.

На днях генеральный прокурор косвенно подтвердил, что есть много вопросов к тому, каким образом было возбуждено это дело и как оно расследовалось. Отталкиваясь, в том числе, от этих заявлений, ПСРМ подаст уголовную жалобу, в которой потребует проверить, как было начато это дело, как его вели и как его использовали в политических целях, а также выяснить, при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми, кто ранее его закрыл, добавил Батрынча.

– У нас есть все основания полагать, что возобновление этого дела – лишь продолжение шантажа Партии социалистов, и мы требуем, чтобы те, кто использовал или продолжает использовать подобные незаконные методы, предстали перед правосудием и ответили за то, что совершили. Мы требуем провести детальное расследование, чтобы узнать имена политиков, которые в 2016 году потребовали сфабриковать это дело, а также имена тех, кто стоял за его возобновлением в 2019 году. Думаем, что мы все можем предположить, имена и фамилии каких политиков будут выявлены, но нам нужен официальный ответ и решение, которое приведет к наказанию тех, кто считал, что политический шантаж позволит им пожизненно находиться у власти. В то же время мы направим еще один запрос, в котором потребуем, чтобы правовые органы ответили нам, есть ли связь между делами, возбужденными против ПСРМ, и преследованиями и прослушкой наших коллег. У нас есть подозрение, что еще одна цель этих дел — создание ложной правовой базы, которая позволила бы контролировать шаг за шагом наши действия, – сказал он.

Батрынча также обратил внимание на то, что с 2016 года и до сих пор злоупотребления путем фабрикования дел против ПСРМ происходили постоянно, за исключением четырех месяцев 2019 года, когда социалисты были в альянсе с блоком “АКУМ”. Формирование отмечает, что все эти четыре месяца ни у ПДС, ни у ПДПП не было вопросов по этой теме. Более того, они сами заявляли о наличии возбужденных дел по политическим мотивам. Однако сейчас именно партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе, занимаются спекуляциями на эту тему.

– Констатируем, что после ухода из власти ПДС и ППДП эти политформирования переняли методы Плахотнюка и решили использовать сфабрикованные им для шантажа дела. Пока эти партии были у власти вместе с ПСРМ, у них не было никаких вопросов по этой теме. Но после ухода из власти они внезапно решили скопировать методы режима Плахотнюка и прибегнуть к шантажу делами от 2016 года, чтобы попытаться исключить своих политических конкурентов из соревнования. Все, кто прибегает к шантажу и пытается заниматься политикой подобными методами, должны ответить за совершенные поступки: одни — перед законом, другие — перед избирателями, – подытожили в ПСРМ.