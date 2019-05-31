ПСРМ: Тактические и стратегические вопросы решает только Республиканский совет

ПСРМ: Тактические и стратегические вопросы решает только Республиканский совет

Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению предложение, объявленное Демократической партией, и должна представить его Республиканскому совету формирования для рассмотрения и принятия решения по этому поводу.

Об этом говорится в сообщении для прессы ПСРМ. В нем также отмечается, что все тактические и стратегические решения партии принимаются руководящими органами формирования, в данном случае, Республиканским советом Партии социалистов.

Стоит напомнить, что 12 апреля текущего года Республиканский совет Партии социалистов постановил, что формирование должно вести переговоры о создании правящей коалиции только с блоком “АКУМ”, а в случае если это не осуществится, – идти на досрочные парламентские выборы.

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