ПСРМ созывает Республиканский совет для принятия важных решений

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Завтра, 21 августа, в 12.00, состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов РМ, на котором будет рассмотрена политическая ситуация в Республике Молдова и приняты решения по важнейшим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба формирования.

По итогам мероприятия будут сделаны декларации для прессы. “Аргументы и факты в Молдове” будут их транслировать.