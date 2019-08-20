ПСРМ созывает Республиканский совет для принятия важных решений

ПСРМ созывает Республиканский совет для принятия важных решений

Завтра, 21 августа, в 12.00, состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов РМ, на котором будет рассмотрена политическая ситуация в Республике Молдова и приняты решения по важнейшим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба формирования. 

По итогам мероприятия будут сделаны декларации для прессы. “Аргументы и факты в Молдове” будут их транслировать.

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Комментарии (1)

  1. Санду надо снять с поста премьер министра Молдовы ибо она не занимается дезолигархизации страны а румынизацией Молдовы!

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