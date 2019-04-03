ПСРМ созывает Республиканский совет для принятия решений о своих дальнейших действиях

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Партия социалистов Республики Молдова созывает Республиканский совет формирования для обсуждения и утверждения плана дальнейших действий партии. Такое решение было принято по итогам заседания Политисполкома партии, которое состоялось сегодня, 3 апреля.



Республиканский совет партии соберется на следующей неделе.

– Партия социалистов Республики Молдова, как политическая сила, за которую проголосовало больше всего избирателей – более 440 тысяч, подтверждает необходимость поиска решений по формированию власти в Республики Молдова в интересах страны и её граждан. В то же время, Политический исполнительный комитет ПСРМ заявляет, что данная цель не может быть достигнута любой политической ценой, а также не может расходиться с основными задачами и принципами партии, – отмечается в распространенном заявлении формирования.

В данной связи социалисты вновь подтверждают свою позицию, что приоритетом является повестка дня следующего правительства, что именно будет реализовано для граждан в социально-экономической сфере, какие действия будут проводиться в области борьбы с коррупцией, что необходимо сделать для укрепления государственных институтов и учреждений. Принципиально определив содержание данной повестки, не менее важно обсуждение структуры и формы будущей власти, констатируют в ПСРМ.

– В случае, если в ближайшее время не удастся найти соответствующее совместное решение, ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских выборов, – отмечается в заявлении партии.