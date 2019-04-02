ПСРМ созовет руководящие органы формирования для принятия решений о дальнейших действиях

0

Фракция Партии социалистов откликнулась на приглашение президента и пришла на дискуссии с главой государства, направленные на поиск выхода из сложной политической ситуации, в которой оказалась наша страна после выборов. Подводя итог проведенной беседе, лидер ПСРМ подчеркнула, что выходом из данного тупика должно стать либо создание стабильной власти, чего ждут и граждане Молдовы, либо партии снова должен рассудить народ на досрочных парламентских выборах.

Зинаида Гречаный выразила сожаление, что лидеры бывшего блока “Акум” не приняли приглашение главы государства и не пришли на сегодняшние дискуссии. В то же время в рамках диалога представители ПСРМ озвучили свои позиции по принципиальным вопросам. Это же сделали пришедшие на встречу демократы. Зинаида Гречаный отметила, что по некоторым вопросам социальной политики видения двух партий совпадают, однако в политических вопросах у формирований – большие разногласия. В ближайшие дни ПСРМ созовет руководящие органы партии, чтобы принять решение о своих последующих действиях.

– Какие будут решения – мы сообщим дополнительно, – отметила она.

Гречаный также сообщила, что участники сегодняшней встречи не обсуждали создание каких-либо коалиций. Каждый высказал свою точку зрения, и не более того. И уж тем более не обсуждались кандидатуры на какие-либо должности, подчеркнула она.

– Если и говорить, то только о том, что делать в стране, как обеспечить политическую, экономическую и социальную стабильность в стране, – добавила лидер ПСРМ.