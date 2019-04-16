ПСРМ: Сожалеем, что «ACUM» продолжает настаивать на своих условиях

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Решение Республиканского совета ПСРМ от 12 апреля 2019 года четко устанавливает условия, на основании которых социалисты готовы сформировать парламентское большинство, создать коалицию, избрать правительство и утвердить программу его правления. Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча в ответ на сегодняшнее заявление лидеров блока «ACUM».

⁃ В данном контексте подтверждаем, что как Исполком, так и парламентская фракция ПСРМ будут действовать исключительно в соответствии с принятым решением. До тех пор, пока представители блока «ACUM» не готовы обсуждать изначальные условия, которые могут стать основой создания правящей коалиции и коалиционного правительства, не видим смысла в создании рабочих групп и продолжении стерильных дискуссий, которые уже имели место в прошлом, – отметил он.

Батрынча выразил сожаление в связи с политическим эгоизмом блока, который, заняв третье место по числу мандатов, продолжает настаивать на своих спикере и премьере, а также правительстве и собственной повестке, игнорируя предложения ПСРМ и избирателей данного формирования. Сожаление социалистов вызывает и безответственность, которую, по их мнению, демонстрирует блок, пытаясь избежать создания коалиции с ПСРМ, что позволило бы отстранить действующую власть и не допустить проведения досрочных выборов в Молдове.

⁃ Отмечаем, что до начала процедуры роспуска парламента есть ещё примерно 2 месяца, поэтому рекомендуем депутатам «ACUM» доказать свою ответственность перед страной и гражданами и начать процесс формирования парламентского большинства, стабильной правящей коалиции, функционального правительства и правительственной программы, утверждённой обеими сторонами, – подытожил он.