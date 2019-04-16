ПСРМ: Сожалеем, что «ACUM» продолжает настаивать на своих условиях

ПСРМ: Сожалеем, что «ACUM» продолжает настаивать на своих условиях

Решение Республиканского совета ПСРМ от 12 апреля 2019 года четко устанавливает условия, на основании которых социалисты готовы сформировать парламентское большинство, создать коалицию, избрать правительство и утвердить программу его правления. Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча в ответ на сегодняшнее заявление лидеров блока «ACUM».

⁃ В данном контексте подтверждаем, что как Исполком, так и парламентская фракция ПСРМ будут действовать исключительно в соответствии с принятым решением. До тех пор, пока представители блока «ACUM» не готовы обсуждать изначальные условия, которые могут стать основой создания правящей коалиции и коалиционного правительства, не видим смысла в создании рабочих групп и продолжении стерильных дискуссий, которые уже имели место в прошлом, – отметил он.

Батрынча выразил сожаление в связи с политическим эгоизмом блока, который, заняв третье место по числу мандатов, продолжает настаивать на своих спикере и премьере, а также правительстве и собственной повестке, игнорируя предложения ПСРМ и избирателей данного формирования. Сожаление социалистов вызывает и безответственность, которую, по их мнению, демонстрирует блок, пытаясь избежать создания коалиции с ПСРМ, что позволило бы отстранить действующую власть и не допустить проведения досрочных выборов в Молдове.

⁃ Отмечаем, что до начала процедуры роспуска парламента есть ещё примерно 2 месяца, поэтому рекомендуем депутатам «ACUM» доказать свою ответственность перед страной и гражданами и начать процесс формирования парламентского большинства, стабильной правящей коалиции, функционального правительства и правительственной программы, утверждённой обеими сторонами, – подытожил он.

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