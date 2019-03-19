ПСРМ сформировала парламентскую фракцию

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Партия социалистов провела сегодня, 19 марта, первое заседание парламентской фракции во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный. Лидер формирования вручила мандат каждому депутату ПСРМ, избранному 24 февраля 2019 года в Парламент РМ как по общенациональному списку, так и по одномандатным округам.

Как сообщает пресс-служба ПСРМ, на заседании было принято решение о создании парламентской фракции Партии социалистов в составе 35 депутатов. Депутаты ПСРМ избрали также руководство парламентской фракции: председателем фракции Партии социалистов РМ стала Зинаида Гречаный, заместителем председателя – Корнелиу Фуркулицэ, а секретарем – Василе Боля. Депутаты фракции ПСРМ заявили, что они готовы к проведению первого заседания нового Парламента РМ X созыва.

Напомним, что по результатам парламентских выборов у Партии социалистов – самая крупная фракция в новом законодательном органе страны.