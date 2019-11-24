ПСРМ проводит Единые дни информирования граждан по всей стране

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В эти выходные, 23 и 24 ноября, Партия социалистов Республики Молдова проводит Единые дни информирования граждан по всей республике.

Депутаты, муниципальные советники, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» встречаются с гражданами, информируют их о политической ситуации в Молдове, отвечают на вопросы, а также раздают свежий номер газеты «Социалисты». Как сообщает пресс-служба формирования, в нем можно подробно прочесть о важных социальных инициативах, выдвинутых Президентом РМ Игорем Додоном и поддержанных спикером парламента, председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику; о приоритетных направлениях работы нового правительства; о приоритетах фракции ПСРМ Муниципального совета Кишинева. Также в газете приведены подробные итоги всеобщих местных выборов 20 октября.

Встречи проходят по всей стране. С представителями партии можно пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.